У Кремлі допустили можливість зустрічі Путіна і Зеленського і назвали умову

"Ніхто не виключає можливості зустрічі Путіна та Зеленського, так, справді, концептуально вона можлива, але спочатку і делегації, і міністри повинні виконати свою частину роботи з тим, щоб президенти не зустрічалися заради процесу та заради розмови, а зустрічалися заради результату", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

У Туреччині припустили, що зустріч відбудеться найближчим часом

Прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що зустріч президентів України і Росії може відбутися в найближчому майбутньому, оскільки є передумови, які дозволяють вважати, що це відбудеться незабаром.

"Є підстави вважати, що це відбудеться, рано чи пізно", - заявив він.

Кулеба пропонував главі Лаврову подзвонити Путіну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також розповів, як був готовий прямо у ході зустрічі з Лавровим зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та командуванню для обговорення організації гуманітарного коридору. Кулеба запитав у Лаврова, чи готовий він зв'язатися з керівництвом своєї країни, але відповіді не отримав.

Нагадаємо, вчора за посередництвом Туреччини у Анталії відбулася зустріч очільників зовнішньополітичних відомств України та Росії.

РБК-Україна зібрало основні тези за результатами зустрічі Кулеби та Лаврова.

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