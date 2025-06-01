Кремль о встрече Трампа и Путина: может в этом году, но не факт

В Кремле предположили, что встреча российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может состояться в этом году. Но уверенности в этом нет.

"Пока конкретных договоренностей на этот счет нет. Идеи витают в воздухе, но как только будут какие-то результаты, которые будут обсуждены на президентском уровне. То есть должна быть тщательная подготовка к этой встрече", - сказал он.

Ушаков сказал, что телефонные звонки Трампа и Путина "уже дают определенные результаты". По его словам, это договоренности, "которые реализуются и которые потом будут реализовываться".

На вопрос о том, когда может состояться встреча Трампа и Путина, он сказал: "Гадать можно (о встрече, ред.), можно гадать, что в этом году, к примеру. Но не факт, конечно".