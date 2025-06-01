Кремль про зустріч Трампа і Путіна: може цього року, але не факт

У Кремлі припустили, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа може відбутися цього року. Але впевненості у цьому немає.

"Поки що конкретних домовленостей щодо цього немає. Ідеї витають у повітрі, але щойно будуть якісь результати, їх буде обговорено на президентському рівні. Тобто має бути ретельна підготовка до цієї зустрічі", - сказав він.

Ушаков сказав, що телефонні дзвінки Трампа і Путіна "вже дають певні результати". За його словами, це домовленості, "які реалізуються і які потім будуть реалізовуватися".

На запитання про те, коли може відбутися зустріч Трампа і Путіна, він сказав: "Гадати можна (про зустріч, ред.), можна гадати, що цього року, наприклад. Але не факт, звичайно".