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Кремль про зустріч Трампа і Путіна: може цього року, але не факт

Москва, Неділя 01 червня 2025 14:30
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Кремль про зустріч Трампа і Путіна: може цього року, але не факт Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Кремлі припустили, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа може відбутися цього року. Але впевненості у цьому немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника диктатора Юрія Ушакова.

"Поки що конкретних домовленостей щодо цього немає. Ідеї витають у повітрі, але щойно будуть якісь результати, їх буде обговорено на президентському рівні. Тобто має бути ретельна підготовка до цієї зустрічі", - сказав він.

Ушаков сказав, що телефонні дзвінки Трампа і Путіна "вже дають певні результати". За його словами, це домовленості, "які реалізуються і які потім будуть реалізовуватися".

На запитання про те, коли може відбутися зустріч Трампа і Путіна, він сказав: "Гадати можна (про зустріч, ред.), можна гадати, що цього року, наприклад. Але не факт, звичайно".

Можлива зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв, що може прилетіти до Туреччини, де 16 травня зустрічалися делегації України і РФ, якщо "якщо це буде доречно". Проте цього так і не сталося.

Він також виправдав Путіна, який не прилетів на зустріч з Володимиром Зеленським у Туреччині. Трамп сказав, що Путін не приїхав, бо його не було в Туреччині.

Пізніше президент США сказав, що зустрінеться з Путіним, як тільки таку зустріч зможуть організувати.

Днями у Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін нібито принципово "за" зустрічі з Трампа та Зеленським. Втім, Москва хоче, щоб зустріч відбулася у разі досягнення результату на прямих переговорах делегацій Росії та України.

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