Путин придумал циничное оправдание наступлению РФ в Харьковской области
Российский диктатор Владимир Путин высказался о наступлении РФ в Харьковской области. Он утверждает, что Москва якобы хочет создать "санитарную зону".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина, которого цитирует российское издание ТАСС.
Диктатор утверждает, что якобы у России сейчас нет планов по захвату Харькова.
При этом он обвинил Украину в российском наступлении на Харьковскую область. Путин заявив, что это было "ответом на обстрелы российских регионов".
Кроме того, Путин придумал циничное оправдание наступлению РФ в Харьковской области. Диктатор сказал, что цель российских войск в Харьковской области - это создание так называемой "санитарной зоны" для прекращения обстрелов России.
Что происходит в Харьковской области
Оккупационніе войска России с 10 мая пытаются прорвать оборону ВСУ на севере Харьковской области. Захватчики пытаются захватить город Волчанск, как начале 2022 года.
Минобороны Украины подтвердило, что российские группы смогли зайти на окраины города, но продвижение оккупантов остановили.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне дошли только до первой из трех линий обороны в приграничных территориях Харьковской области. По его словам, самая глубокая точка продвижения России - 10 км.
Главком ВСУ Александр Сырский заявив, что зона боевых действий расширилась на 70 км. Россия хочет заставит Украину задействовать дополнительное количество бригад.
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