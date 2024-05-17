Российский диктатор Владимир Путин высказался о наступлении РФ в Харьковской области. Он утверждает, что Москва якобы хочет создать "санитарную зону".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина, которого цитирует российское издание ТАСС.

Диктатор утверждает, что якобы у России сейчас нет планов по захвату Харькова.

При этом он обвинил Украину в российском наступлении на Харьковскую область. Путин заявив, что это было "ответом на обстрелы российских регионов".

Кроме того, Путин придумал циничное оправдание наступлению РФ в Харьковской области. Диктатор сказал, что цель российских войск в Харьковской области - это создание так называемой "санитарной зоны" для прекращения обстрелов России.