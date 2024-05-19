Аналитики ISW объяснили, почему Россия нацелилась на захват Волчанска

Российские войска сейчас предоставляют приоритет захвату Волчанска, потому что это позволит получить тактическое преимущество для следования в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Как считают аналитики ISW, захват Волчанск является одной из тактических целей первой фазы попытки наступления РФ на севере Харьковской области. В частности, РФ нанесла удары по мостам через реку Северский Донец, чтобы быстро изолировать поле боя к востоку от реки, чтобы повысить свои шансы на разрушение украинских наземных линий связи и скорый захват Волчанска.

Кроме этого данные свидетельствуют, что российские войска наносят большее количество ударов по населенному пункту, чем в других местах вдоль границы, и, похоже, перебросили туда больше живой силы, чем на Липском направлении.

Командование РФ избрало захват Волчанска как одну из ключевых тактических целей первой фазы наступательной операции на севере Харьковской области, поскольку город является самым большим населенным пунктом непосредственно на границе. Его захват обеспечит русским войскам плацдарм, близкий к русскому тылу, для подготовки и начала второй фазы русской наступательной операции.

Однако пока неясно, будет ли вторая фаза российской наступательной операции на севере Харьковской области приоритетной целью России. Другим приоритетом россиян может быть расширение "буферной зоны" вдоль границы и продвижение в пределах эффективной дальности действия ствольной артиллерии в Харьков и его окрестности.

Российские войска могут также предусмотреть следующую фазу наступательной операции с Волчанска с целью продвижения в направлении Большого Бурлука, чтобы угрожать оперативному тылу обороняющейся на Купянском направлении украинской группировки.

Наступление России в Харьковской области и ситуация в Волчанске

В начале мая Россия начала наступательные действия по нескольким участкам границы в Харьковской области. Одной из целей окупантов является город Волчанск - россияне смогли добраться до окраин города. Сейчас там ведутся ожесточенные бои и продолжается эвакуация гражданского населения.

Однако, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, украинские войска остановили активное продвижение российских войск в Харьковской области. Несмотря на это, ситуация в регионе остается напряженной.

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