Кремль заявив про збереження українського транзиту газу після введення "Північного потоку-2"

Ілюстративне фото (gazprom.ru)

Росія може продовжити поставляти газ в Європу через Україну

Росія може продовжити поставляти газ в Європу через Україну після запуску газопроводу "Північний потік-2". Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Цей транзит (російського газу через Україну, - ред.) може бути продовжений (після запуску "Північного потоку-2", - ред.)", - сказав представник Кремля, відповідаючи на питання, чи може РФ дати гарантії такого транзиту.

Також він нагадав, що про це раніше неодноразово говорив і президент РФ Володимир Путін.

"Він говорив про те, що мова про припинення транзиту через Україну з введенням в експлуатацію "Північного потоку-2" не йде. Цей транзит буде і далі можливий, але знову ж таки все залежить від української сторони", - заявив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що вихід Німеччини з проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2" знизить її здатність допомагати Україні. Раніше генсек німецького ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер запропонувала скоротити поставки газу з майбутнього трубопроводу "Північний потік-2" в якості відповіді на захоплення українських моряків у Керченській протоці.

До цього Путін доручив вивчити питання можливого продовження договору про транзит російського газу через Україну.

Зазначимо, що реалізація проекту "Північний потік-2" призведе до втрат за рахунок зменшення експорту послуг близько 2,5-3% від ВВП.