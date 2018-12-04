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Кремль заявил о сохранении украинского транзита газа после ввода "Северного потока-2"

Новости » Экономика    04.12.2018 - 12:27
Кремль заявил о сохранении украинского транзита газа после ввода "Северного потока-2"
Иллюстративное фото (gazprom.ru)

Россия может продолжить поставлять газ в Европу через Украину

Россия может продолжить поставлять газ в Европу через Украину после запуска газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Этот транзит (российского газа через Украину, - ред.) может быть продолжен (после запуска "Северного потока-2", - ред.)", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли РФ дать гарантии такого транзита.

Также он напомнил, что об этом ранее неоднократно говорил и президент РФ Владимир Путин.

"Он говорил о том, что речи о прекращении транзита через Украину с вводом в эксплуатацию "Северного потока - 2" не идет. Этот транзит будет и дальше возможен, но опять же все зависит от украинской стороны", - заявил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что выход Германии из проекта строительства газопровода "Северный поток-2" снизит ее способность помогать Украине. Ранее генсек немецкого ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила сократить поставки газа по будущему трубопроводу "Северный поток-2" в качестве ответа на захват украинских моряков в Керченском проливе.

До этого Путин поручил изучить вопрос возможного продления договора о транзите российского газа через Украину.

Отметим, что в реализация проекта "Северный поток-2" приведет к потерям за счет уменьшения экспорта услуг около 2,5-3% от ВВП.

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Новости Украины транзит газаСеверный поток-2
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