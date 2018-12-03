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Відмова Німеччини від "Північного потоку-2" знизить здатність допомагати Україні, - Маас

Новини » Політика    03.12.2018 - 13:38
Відмова Німеччини від "Північного потоку-2" знизить здатність допомагати Україні, - Маас
Фото: Хайко Маас (bmjv.de)

У МЗС Німеччини підкреслили, що "Північний потік-2" все одно буде побудовано

Вихід Німеччини з проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2" знизить її здатність допомагати Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Мааса, відмова від "Північного потоку-2" знизить здатність Берліна відстоювати необхідність збереження поставок газу через Україну. Він також зазначив, що Росія буде наполягати на будівництві трубопроводу, навіть при відмові німецьких компаній.

"Він все одно буде побудований, але ніхто не буде виступати за альтернативний транзит газу через Україну. Ось чому ми вважаємо важливим залишатися політично активними", - додав Маас.

Нагадаємо, раніше генсек німецького ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер запропонувала скоротити поставки газу по майбутньому трубопроводу "Північний потік-2" в якості відповіді на захоплення українських моряків у Керченській протоці.

До цього президент Російської Федерації Володимир Путін доручив вивчити питання можливого продовження договору про транзит російського газу через Україну.

 

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