Кремль "обеспокоен" из-за Белгородской области. У Резникова предрекают: инцидент не последний

Инцидент в Белгородской области станет не последним случаем восстания в пределах российских границ. Переломный момент настал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака в разговоре с Times Radio.
"Для нас довольно странно, что российским повстанцам и российским партизанам понадобилось столько времени, чтобы активизироваться в плане попыток избавиться от террористического режима, несущего смерть и разрушение Украине, изолирует Россию на международном уровне. Погибли более 200 тысяч российских солдат. Пожалуй, это переломная точка", - сказал Сак.
По его словам, эти события происходят из-за того, что ВСУ разоблачили, что Россия - это "бумажный тигр". Так, украинцы показали, что РФ можно и нужно бить на поле боя.
"Это то, что мы делаем в Украине. И мы уверены, что это вдохновило российских партизан и российских граждан, которые надеются что-то изменить и не хотят быть частью этого преступления агрессии", - считает Сак.
Советник Резникова дистанцировал Украину от прямой связи с партизанами, но сказал, что у них похожие цели.
"Мне кажется, цель этих действий была сформулирована вчера теми, кто их совершил. Они заявили, что хотят демилитаризировать эту часть России. Они хотят, чтобы война ушла с их территории", - отметил Сак.
Он подчеркнул, что именно это действительно соответствует целям Украины.
"Поскольку мы верим, что для того, чтобы Украина была в безопасности, а Европа была в безопасности, после того, как мы победим Россию на поле боя, нам всем нужно будет создать демилитаризованную зону определенной формы в частях России", - подытожил Сак.
Отметим, что сегодня российские пропагандисты пытались узнать у пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова сколько еще продлится так называемая "контртеррористическая операция" в Белгородской области.
Впрочем, тот даже затруднился ответить на вопрос, почему "зачистка" региона продолжается уже более суток, переадресовав его силовым органам.
"Безусловно, то, что вчера произошло, вызывает глубокую обеспокоенность", - сказал Песков.
Также он отметил, что Кремль не комментирует количество и напавших на Белгородскую область лиц, но приплел, традиционно, так называемых "украинских диверсантов".
Между тем, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что "зачистка" территории продолжается. По его словам, также были отселены жители девяти населенных пунктов.
Речь идет о таких населенных пунктах: Грайворон; Новостроевка; Горьковское; Безымено; Мокрая Орловка; Глотово; Гора Подол; Замостье; Сподарюшено.
В свою очередь Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК) сообщили, что продолжают освобождение России от путинского режима.
Напомним, как рассказали источники РБК-Украина в разведке, из-за ситуации на границе в Белгородской области Россия хочет перебросить туда дополнительные войска. В том числе некоторые боеспособные подразделения, воюющие на территории Украины.
Детальнее о событиях в российском регионе узнайте в материале РБК-Украина "Полоса безопасности" для Украины. Что происходит в Белгородской области».
Как все начиналось - читайте также в нашем материале "Взрывы, новый рейд, танки и вертолет? Что происходит на границе Украины с РФ".
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