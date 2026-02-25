Кремль использует дома и склады для саботажа: новые данные разведки

Недвижимость как инструмент шпионажа

По данным публикации, российские спецслужбы приобретают жилье, склады, заброшенные школы и даже острова вблизи военных и гражданских объектов как минимум в дюжине европейских стран.

"Используя слабые правовые рамки, российские спецслужбы покупают недвижимость вблизи военных и гражданских объектов по крайней мере в дюжине европейских стран", – говорится в статье.

Эти объекты, по мнению экспертов, могут служить стартовыми площадками для наблюдения, саботажа и тайных атак.

Опасность скрытых вооружений

Действующие и бывшие офицеры европейских разведок предупреждают, что на некоторых из этих объектов уже могут находиться взрывчатка, дроны, оружие и агенты под прикрытием.

Издание отмечает, что за четыре года полномасштабной войны против Украины количество инцидентов саботажа со стороны России в Европе выросло: поджоги в Лондоне и Варшаве, взрывы в посылках, покушения на убийство и другие атаки. По мнению разведчиков, часть этих случаев может быть "тестовыми запусками".

Стратегия "серой зоны"

Эксперты предупреждают, что Кремль может проверять решимость НАТО в так называемой "серой зоне", организуя атаки на транспортные, энергетические и коммуникационные сети без прямого военного нападения.

"Кампания по саботажу менее вероятно приведет к консенсусу по применению статьи 5, чем обычная российская военная операция", – отметил один из собеседников издания.

Новый глава MI6 Блейз Метревели подчеркнула, что Великобритания действует "в пространстве между миром и войной", добавив, что Россия испытывает Запад тактикой, чуть ниже порога открытого конфликта.

Также издание сообщает о возможном использовании шпионских кораблей и теневого флота для размещения датчиков и взрывчатки возле подводных кабелей, а аналогичные стратегии, вероятно, могут применяться и на суше, рядом с ключевой инфраструктурой.