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У Путина назвали обращение Трампа к украинцам "историческим"

21:00 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
У Путина назвали обращение Трампа к украинцам "историческим" Фото: Кирилл Дмитриев (Getty Images)
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Команда российского диктатора Владимира Путина считает новое обращение президента США Дональда Трампа к украинскому народу "историческим" и "знаковым".

Об этом заявил специальный представитель главы Кремля Кирилл Дмитриев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Спецпредставитель Путина не скрывает, что официальная Москва обрадовалась, когда глава Белого дома призвал украинцев избрать нового президента вместо Владимира Зеленского.

"Президент Трамп присоединился к многочисленным сторонникам мнения, что Украине нужно руководство, которое действительно стремится к миру, а не разжигает войну, как это делает Зеленский. "Украине пора избрать нового президента". Знаково и исторически", - цинично заявил Дмитриев.

Что важно понимать, сам глава Белого дома объяснил свои слова о замене Зеленского тем, что последний, мол, не хочет завершать войну с Россией и заключать соглашения.

"Я предлагаю, чтобы в Украине появился новый лидер, способный заключать соглашения... Почему-то Зеленский никогда не заключает соглашения", - посетовал Трамп.

Кстати, в этот же день Трамп начал публично требовать от Украины прекратить удары по российским НПЗ.

На этом он не остановился и придумал новую "причину" начала российско-украинской войны.

Кроме того, узнайте, как президент США отреагировал на критику Владимира Зеленского после его нового соглашения с Путиным.

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