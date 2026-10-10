У Путина назвали обращение Трампа к украинцам "историческим"
Команда российского диктатора Владимира Путина считает новое обращение президента США Дональда Трампа к украинскому народу "историческим" и "знаковым".
Об этом заявил специальный представитель главы Кремля Кирилл Дмитриев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
Спецпредставитель Путина не скрывает, что официальная Москва обрадовалась, когда глава Белого дома призвал украинцев избрать нового президента вместо Владимира Зеленского.
"Президент Трамп присоединился к многочисленным сторонникам мнения, что Украине нужно руководство, которое действительно стремится к миру, а не разжигает войну, как это делает Зеленский. "Украине пора избрать нового президента". Знаково и исторически", - цинично заявил Дмитриев.
Что важно понимать, сам глава Белого дома объяснил свои слова о замене Зеленского тем, что последний, мол, не хочет завершать войну с Россией и заключать соглашения.
"Я предлагаю, чтобы в Украине появился новый лидер, способный заключать соглашения... Почему-то Зеленский никогда не заключает соглашения", - посетовал Трамп.
Кстати, в этот же день Трамп начал публично требовать от Украины прекратить удары по российским НПЗ.
На этом он не остановился и придумал новую "причину" начала российско-украинской войны.
Кроме того, узнайте, как президент США отреагировал на критику Владимира Зеленского после его нового соглашения с Путиным.