Россия вряд ли сможет набрать еще 400 тысяч солдат для войны против Украины, - Bloomberg
Кремль стремится в этом году набрать до 400 тысяч контрактников, чтобы пополнить свои ряды. Но все больше экспертов сходятся во мнении, что эта цель РФ не реалистична.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Масштабная вербовочная кампания позволит Кремлю избежать еще одной принудительной мобилизации резервистов. Почти все 300 000 военнослужащих, мобилизованных осенью, находятся на поле боя в Украине, но за последние месяцы России не удалось взять ни одного большого города", - говорится в материале.
Отмечается, что для пополнения и расширения своей армии в России уже началась кампания по набору контрактников. Региональные чиновники получили квоты на набор и рассылают потенциальным добровольцам повестки для прихода в призывные комиссии, где им предлагается записаться в ряды армии РФ.
Bloomberg сообщает, что цель привлечения 400 000 контрактников в этом году, скорее всего, нереалистична. Это примерно равно количеству профессиональных войск, которые были в России до начала вторжения 24 февраля 2022 года.
"В нынешних обстоятельствах я не думаю, что они смогут набрать людей в армию, за исключением, возможно, несгибаемых патриотов или людей, имеющих финансовые проблемы. Я не вижу возможности для них совершить еще один большой рывок в Украине, если они не перейдут к экономике военного времени и военного положения", - сказала старший научный сотрудник Института политики Дару Массикот.
Как пишет Bloomberg, РФ не готова к такому набору людей, особенно в преддверии выборов весной следующего года, на которых российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, будет баллотироваться на пятый срок.
Напомним, что в России в рамках нового набора в армию военнослужащих контрактников, который начнется с 1 апреля, министерство обороны планирует пополнить войска на 400 тысяч солдат.
В январе 2023 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о задаче увеличить численность армии до полутора миллионов человек в течение трех лет. Предполагается, что почти половина из них будут контрактниками.
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