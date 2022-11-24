Кремль открыто шантажирует Украину ракетными атаками. У Зеленского ответили

"Россия уже официально заявляет: "Мы убиваем гражданских, атакуем всю энергетику, чтобы Украина выполнила наши захватнические требования". Мир продолжает смотреть на замерзающую, но воюющую за свою свободу страну, и размышляет над тем, а нужно ли называть террориста террористом… ", - написал Подоляк.

Что сказали в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметился циничным заявлением на фоне очередных массированных ударов россиян по объектам критической инфраструктуры Украины.

Фактически Кремль открыто стал шантажировать Украину - "выполните условия РФ - и обстрелы якобы прекратятся".

"Руководство Украины имеет все возможности, чтобы вывести ситуацию в нормальное русло, имеет все возможности урегулировать ситуацию, выполнить требования Российской Федерации и остановить таким образом все возможные страдания мирного населения", - сказал Песков.

Напомним, что в Украине вчера еще раз напомнили, несмотря на российский террор - переговоров с Кремлем не будет.

Ни ваши ракеты. Ни ваши "Шахеды". Ни ваши обстрелы роддомов ни на миллиметр, ни на шаг не приблизят ваше желание о переговорах. Только единственное желание - уничтожать рашистское чудовище. Со страной-террористом переговоры только через прицел Сил обороны Украины!", - отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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