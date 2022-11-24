Кремль відкрито шантажує Україну ракетними атаками. У Зеленського відповіли

"Росія вже офіційно заявляє: "Ми вбиваємо цивільних, атакуємо всю енергетику, щоб Україна виконала наші загарбницькі вимоги". Світ продовжує дивитися на країну, що замерзає, але воює за свою свободу, і розмірковує над тим, а чи потрібно називати терориста терористом…", - написав Подоляк.

Що сказали в Кремлі

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відзначився цинічною заявою на тлі чергових масованих ударів росіян по об'єктах критичної інфраструктури України.

Фактично Кремль відкрито став шантажувати Україну - "виконайте умови РФ - і обстріли нібито припиняться".

"Керівництво України має всі можливості, щоб вивести ситуацію у нормальне русло, має всі можливості врегулювати ситуацію, виконати вимоги Російської Федерації і зупинити, таким чином, усі можливі страждання мирного населення", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, що в Україні вчора вкотре нагадали, попри російський терор - переговорів з Кремлем не буде.

"Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші "Шахеди". Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини. Лише єдине бажання - нищити рашистську потвору. З країною-терористом перемовини тільки через приціл Сил оборони України!", - зазначив секретар РНБО Олексій Данілов.

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