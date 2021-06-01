Меркель відправляє в США делегацію для обговорення "Північного потоку-2"
Фото: німецька делегація вирушила в США для обговорення Північного потоку - 2 (Getty Images)
Німецька урядова делегація вирушила до США для обговорення газопроводу "Північний потік-2". Вони зустрінуться з помічником президента США Салліваном.
За даними джерел медіагрупи, до складу делегації переговірників входять помічник канцлера Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань Ян Хеккер і радник з економічних питань Ларс-Хендрік Реллер.
Раніше в російському зовнішньополітичному відомстві розповіли про подальші плани поставок газу через Україну після введення в дію газопроводу "Північний потік-2".
Нагадаємо, 20 травня Держдеп США оголосив про припинення санкцій проти Nord Stream 2 AG. Однак, з наступного дня США наклали санкції на 13 російських суден, що беруть участь в реалізації проекту, і ряд російських організацій.
Як писало РБК-Україна, президент США Джо Байден вважає санкції проти "Північного потоку-2" непродуктивними.