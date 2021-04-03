Кулеба обговорив з главою ОБСЄ стягування військ Росії до кордону з Україною

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з главою ОБСЄ Анн Лінде посилення агресії з боку Росії. Зокрема, говорили про загострення ситуації на Донбасі та стягування російських військ до кордону з Україною.

Кулеба розповів главі ОБСЄ про те, що останніми тижнями Росія посилила свою пропаганду та поширює дезінформацію про нібито підготовку України до ескалації на Донбасі. Він запевнив, що подібні звинувачення з боку Росії є безпідставними, бо Україна хоче вирішити конфлікт дипломатичним шляхом.

"Ми всі маємо залишатися дуже пильними та непохитними. Чим сильнішими будуть дипломатичні сигнали зараз, тим зрозуміліше буде для Росії, що за будь-який новий виток ескалації їй доведеться сплатити високу ціну", - заявив глава МЗС.

Зі свого боку Лінде висловила незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Крім того, Кулеба закликав ОБСЄ відкрити додаткові передові патрульні бази вздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону, щоб "пильно стежити за кожним кроком Росії".

"І якщо є зараз місце, де ця увага потрібна більше, ніж будь-де, то це саме неконтрольована ділянка кордону між Україною та Росією", - наголосив він.