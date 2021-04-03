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Кулеба обговорив з главою ОБСЄ стягування військ Росії до кордону з Україною

Новость на русском → Україна, Субота 03 квітня 2021 18:32
Кулеба обговорив з главою ОБСЄ стягування військ Росії до кордону з Україною Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з главою ОБСЄ Анн Лінде посилення агресії з боку Росії. Зокрема, говорили про загострення ситуації на Донбасі та стягування російських військ до кордону з Україною.

Про це повідомила прес-служба МЗС.

Кулеба розповів главі ОБСЄ про те, що останніми тижнями Росія посилила свою пропаганду та поширює дезінформацію про нібито підготовку України до ескалації на Донбасі. Він запевнив, що подібні звинувачення з боку Росії є безпідставними, бо Україна хоче вирішити конфлікт дипломатичним шляхом.

"Ми всі маємо залишатися дуже пильними та непохитними. Чим сильнішими будуть дипломатичні сигнали зараз, тим зрозуміліше буде для Росії, що за будь-який новий виток ескалації їй доведеться сплатити високу ціну", - заявив глава МЗС.

Зі свого боку Лінде висловила незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Крім того, Кулеба закликав ОБСЄ відкрити додаткові передові патрульні бази вздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону, щоб "пильно стежити за кожним кроком Росії".

"І якщо є зараз місце, де ця увага потрібна більше, ніж будь-де, то це саме неконтрольована ділянка кордону між Україною та Росією", - наголосив він.

Нагадаємо, на тлі агресивних дій Росії вчора відбулася телефонна розмова Кулеби з главою МЗС Німеччини. У Берліні запевнили, що уважно слідкують за діями Росії поблизу українського кордону.

Крім того, нещодавно Кулеба закликав посилити тиск на Росію, щоб змусити її припинити загострювати ситуацію на Донбасі.

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