РФ в Запорожской области принудительно привлекает детей к общественным движениям Кремля, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

"Да, на временно оккупированных территориях Запорожской области ответственен за этот процесс "министр по молодежной политике" в оккупационной администрации Антон Тицкий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он посещает школы на оккупированной территории и требует от директоров "выполнить план", а также лично проводит агитацию среди школьников. В ЦНС сообщают, что ученики и студенты должны пойти на свой выбор в локальные сети псевдомолодежных организаций:

"Юг молодой";

"Мы вместе";

"Волонтеры-медики";

"Волонтеры победы";

"Движение первого".

"Ответственная за это "администрация" учебного заведения. То есть фактически подросткам поставили условия, когда вступление в эти движения является обязательным, иначе администрация будет принимать меры", - добавили в Центре национального сопротивления.