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РФ в Запорожской области принудительно привлекает детей к общественным движениям Кремля, - ЦНС

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Запорожская область, Пятница 10 февраля 2023 16:17
РФ в Запорожской области принудительно привлекает детей к общественным движениям Кремля, - ЦНС Фото: РФ в Запорожской области принудительно привлекает детей к общественным движениям Кремля (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

РФ требует от гауляйтеров временно оккупированных территорий Украины увеличить количество детей в молодежных движениях Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

"Да, на временно оккупированных территориях Запорожской области ответственен за этот процесс "министр по молодежной политике" в оккупационной администрации Антон Тицкий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он посещает школы на оккупированной территории и требует от директоров "выполнить план", а также лично проводит агитацию среди школьников. В ЦНС сообщают, что ученики и студенты должны пойти на свой выбор в локальные сети псевдомолодежных организаций:

  • "Юг молодой";
  • "Мы вместе";
  • "Волонтеры-медики";
  • "Волонтеры победы";
  • "Движение первого".

"Ответственная за это "администрация" учебного заведения. То есть фактически подросткам поставили условия, когда вступление в эти движения является обязательным, иначе администрация будет принимать меры", - добавили в Центре национального сопротивления.

Напомним, что во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) оккупанты обыскивали гаражи педагогов, отказавшихся от сотрудничества.

Российские оккупанты обустроили мобильный крематорий в Токмаке Запорожской области, чтобы скрыть потери. Горожане жалуются на трупную вонь в городе.

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