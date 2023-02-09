ua ru
Чт, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обустроили мобильный крематорий в Токмаке, гражданские жалуются на вонь

Новина українською →
Четверг 09 февраля 2023 19:01
Россияне обустроили мобильный крематорий в Токмаке, гражданские жалуются на вонь Фото: россияне обустроили мобильный крематорий в Токмаке, гражданские жалуются на вонь (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты обустроили мобильный крематорий в Токмаке Запорожской области, чтобы скрыть потери. Горожане жалуются на трупную вонь в городе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Украины.

Как пишет пресс-служба, враг продолжает нести потери. Чтобы скрыть количество погибших, враг разместил мобильный крематорий на территории предприятия "Приднепровская Биотес".

"Местные жители жалуются на постоянную трупную вонь в юго-восточном районе города, особенно ночью", - добавляет Генштаб.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 910 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет - 135 010 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Запорожская область
NEWS
Резников заявил об угрозе наступления россиян на юго-востоке
Резников заявил об угрозе наступления россиян на юго-востоке
DAILY
Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов