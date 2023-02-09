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Оккупанты в Бердянске обыскали педагогов, отказавшихся сотрудничать с РФ

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Бердянск, Четверг 09 февраля 2023 21:16
Оккупанты в Бердянске обыскали педагогов, отказавшихся сотрудничать с РФ Фото: Оккупанты в Бердянске обыскали педагогов, отказавшихся сотрудничать с РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) оккупанты обыскивали гаражи педагогов, отказавшихся от сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Во временно оккупированном Бердянске оккупанты провели очередной рейд по гаражным кооперативам. На этот раз обыскивали гаражи педагогов, отказавшихся от сотрудничества", - говорится в сообщении.

Российские пропагандисты утверждают, что в гаражах педагоги прячут документацию и оргтехнику, якобы похищенную из местного университета. Хотя по факту именно россияне захватили помещение и бесправно пользуются чужим имуществом.

"При этом стоит заметить, что россияне контролируют ВУЗы с первого дня оккупации и никто из сотрудников не мог ничего вынести из помещения без их ведома. Фактически враг использует это основание для репрессий против педагогов", - добавили в ЦНС.

Напомним, что россияне заселяют военных в захваченные базы отдыха вокруг Бердянска в Запорожской области.

Российские оккупанты готовятся к обороне аэродрома в Бердянске Запорожской области, который находится почти в 100 километрах от линии фронта.

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