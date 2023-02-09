Оккупанты в Бердянске обыскали педагогов, отказавшихся сотрудничать с РФ
Во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) оккупанты обыскивали гаражи педагогов, отказавшихся от сотрудничества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Во временно оккупированном Бердянске оккупанты провели очередной рейд по гаражным кооперативам. На этот раз обыскивали гаражи педагогов, отказавшихся от сотрудничества", - говорится в сообщении.
Российские пропагандисты утверждают, что в гаражах педагоги прячут документацию и оргтехнику, якобы похищенную из местного университета. Хотя по факту именно россияне захватили помещение и бесправно пользуются чужим имуществом.
"При этом стоит заметить, что россияне контролируют ВУЗы с первого дня оккупации и никто из сотрудников не мог ничего вынести из помещения без их ведома. Фактически враг использует это основание для репрессий против педагогов", - добавили в ЦНС.
Напомним, что россияне заселяют военных в захваченные базы отдыха вокруг Бердянска в Запорожской области.
Российские оккупанты готовятся к обороне аэродрома в Бердянске Запорожской области, который находится почти в 100 километрах от линии фронта.
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