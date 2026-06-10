Кремль планирует вернуть на работу как можно больше неработающих пенсионеров для погашения дефицита рабочих рук на рынке труда и экономии российского бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

По словам главы российского "Центробанка" Эльвиры Набиуллиной, страна еще никогда не испытывала такого острого дефицита рабочей силы.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников уже заявил, что власти планируют частично решать эту проблему через трудоустройство действующих пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Им обещают переквалификацию, короткие курсы и гибкие графики работы.

Следует отметить, что на сегодняшний день около 7 миллионов из 40,3 миллионов российских пенсионеров до сих пор работают.

"Учитывая то, что средняя продолжительность жизни в РФ составляет примерно 74 года, российские пенсионеры имеют "реальный шанс" получить "вторую молодость" на заслуженном отдыхе. Однако продлится она недолго, ведь возвращение к трудовому строю быстро создаст новые проблемы", - говорится в пресс-службе разведки.

Как оказалось, основная нехватка кадров в России наблюдается по рабочим специальностям, на производствах, в медицине и логистике.

"Трудно представить, как пожилой инженер, уже имея кучу проблем со здоровьем, переквалифицируется в рабочего и существенно поможет производственному процессу. Однако даже формальное привлечение пожилых людей на рынок труда позволит российским чиновникам в ближайшей перспективе продемонстрировать обществу "эффективность" такого трудового ресурса", - добавили в СВР и отметили, что это позволит Кремлю сэкономить на выплатах пенсий.

Однако российские власти не остановятся на этой реформе, если к началу 2027 года эксперимент по занятости пенсионеров даст хоть какой-то результат, добавили аналитики.

Как сообщается, в будущем Госдума РФ готова будет снова поднять вопрос о "необходимости адаптации пенсионной системы к демографическим реалиям", что объяснят россиянам как вынужденную меру.