РФ обманом привлекает россиян и мигрантов на войну в Украине, - ISW

Российская Федерация привлекает мигрантов, а также своих граждан на фронт воевать против Украины, обещая фальшивые возможности трудоустройства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

В частности, российское минобороны принуждает российских граждан и мигрантов к российской военной службе из-за фальшивых возможностей трудоустройства. Им обещают фальшивые контракты с обещанием единовременной выплаты 405 тысяч рублей (около 4400 долларов).

Минобороны России немедленно отправляет лиц, завербованных по фальшивым контрактам, воевать в Украину. Такие схемы фальшивых возможностей трудоустройства направлены на граждан России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Индии и Конго.

Наемники в армии РФ

Ранее сообщалось, что около 2000 непальских мужчин были завербованы Россией для участия в войне против Украины. Однако большинство из них пытались вернуться домой из-за плохих условий в российской армии.

Кроме того, СМИ заявляли, что Россия завербовала наемников с Кубы.

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