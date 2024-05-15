ua en ru
Ср, 15 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ обманом привлекает россиян и мигрантов на войну в Украине, - ISW

Среда 15 мая 2024 05:43
UA EN RU
РФ обманом привлекает россиян и мигрантов на войну в Украине, - ISW Иллюстративное фото: Россия мобилизует обманом граждан на войну в Украину (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация привлекает мигрантов, а также своих граждан на фронт воевать против Украины, обещая фальшивые возможности трудоустройства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

В частности, российское минобороны принуждает российских граждан и мигрантов к российской военной службе из-за фальшивых возможностей трудоустройства. Им обещают фальшивые контракты с обещанием единовременной выплаты 405 тысяч рублей (около 4400 долларов).

Минобороны России немедленно отправляет лиц, завербованных по фальшивым контрактам, воевать в Украину. Такие схемы фальшивых возможностей трудоустройства направлены на граждан России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Индии и Конго.

Наемники в армии РФ

Ранее сообщалось, что около 2000 непальских мужчин были завербованы Россией для участия в войне против Украины. Однако большинство из них пытались вернуться домой из-за плохих условий в российской армии.

Кроме того, СМИ заявляли, что Россия завербовала наемников с Кубы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Мобилизация в России
NEWS
Когда заработает е-кабинет военнообязанного и заменит ли он поход в ТЦК
Когда заработает е-кабинет военнообязанного и заменит ли он поход в ТЦК
DAILY
Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит