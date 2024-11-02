Кремль считает проблемы с мигрантами угрозой для государственности РФ, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Во время своей речи 31 октября, патриарх РПЦ Кирилл назвал «проблемы с мигрантами» и этнорелигиозную напряженность ключевыми внутренними угрозами для российского государства. А заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна решить свои миграционные проблемы.

В Институте напомнили, что 8 октября Медведев предложил России ввести «цифровые профили мигрантов». Они должны позволить российским властям останавливать иностранцев в любое время и идентифицировать их с помощью электронных иммиграционных или проездных документов.

Таким образом, отмечается в отчете, Путин пытается установить баланс между удовлетворением потребностей своего провоенного ультранационалистического электората, который поддерживает крайние антимигрантские настроения, и его практической потребностью использовать труд мигрантов как в экономическом, так и в военном плане.