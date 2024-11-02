ua en ru
Сб, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кремль считает проблемы с мигрантами угрозой для государственности РФ, - ISW

Суббота 02 ноября 2024 05:29
UA EN RU
Кремль считает проблемы с мигрантами угрозой для государственности РФ, - ISW Фото: конфликты с нацменьшинствами могут навредить стабильности России (Andrey Grigorev/Idel.Реалии)
Автор: Валерий Савицкий

Власти Российской Федерации продолжают считать критически важным вопросом конфликт между этническими русскими и группами национальных меньшинств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Во время своей речи 31 октября, патриарх РПЦ Кирилл назвал «проблемы с мигрантами» и этнорелигиозную напряженность ключевыми внутренними угрозами для российского государства. А заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна решить свои миграционные проблемы.

В Институте напомнили, что 8 октября Медведев предложил России ввести «цифровые профили мигрантов». Они должны позволить российским властям останавливать иностранцев в любое время и идентифицировать их с помощью электронных иммиграционных или проездных документов.

Таким образом, отмечается в отчете, Путин пытается установить баланс между удовлетворением потребностей своего провоенного ультранационалистического электората, который поддерживает крайние антимигрантские настроения, и его практической потребностью использовать труд мигрантов как в экономическом, так и в военном плане.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о намерении отправить на войну РФ против Украины 84 тысячи жителей республики. Чеченцев он планирует направлять на фронт якобы на «добровольной» основе.

Ранее ISW сообщал о том, что власти России используют лидеров иммигрантских и этнических организаций для формирования добровольческих подразделений, которые отправят на войну против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Оккупанты ударили по месту дислокации полиции в Харькове: есть погибший и много пострадавших
Оккупанты ударили по месту дислокации полиции в Харькове: есть погибший и много пострадавших
DAILY
Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте