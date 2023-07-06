ua ru
Чт, 06 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне усилили пропаганду в оккупированной части Херсонской области, - ЦНС

Новина українською →
Четверг 06 июля 2023 15:29
Россияне усилили пропаганду в оккупированной части Херсонской области, - ЦНС Фото: россияне усилили пропаганду в оккупированной части Херсонской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия усилила пропаганду на временно оккупированных территориях Херсонской области, чтобы усилить лояльность гражданских к так называемым "администрациям".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр национального сопротивления".

"Анализ информационного пространства ВОТ Херсонской области указывает на то, что российское военно-политическое увеличивает количество материалов пропагандистского содержания направленного на местное население, с целью усиления лояльности к оккупационной администрации", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что сейчас в печатных изданиях и мессенджерах распространяются следующие нарративы:

  • "российское руководство способствует повышению уровня жизни жителей региона";
  • "экономический форум в Санкт-Петербурге продемонстрировал сильные стороны Херсонской области и будет способствовать тесной интеграции региона в РФ";
  • "российские высшие учебные заведения готовы принимать абитуриентов из Херсонской области";
  • "Украина отказалась от исторического прошлого и пренебрегает славой "дедов".

Между тем в Донецкой области растет недовольство среди гражданских, которые согласились на предложение оккупационной "администрации" о выезде на территорию России.

"В частности, ключевой темой для обсуждения является социально-экономическое угнетение "эвакуированных" жителей Донецкой области на территории России, поскольку у них месяцами отсутствует доступ к социальным выплатам, рынку труда, а также услугам сферы здравоохранения", - добавляет ЦНС.

Внимание акцентируется на том, что Кремль ввел население в оккупации в заблуждение, обещая ему обеспечить всем необходимым, а взамен происходит фактическое принуждение к принятию российского гражданства, поскольку без триколора людям отказывают в любых услугах.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным "Центра национального сопротивления", россияне в это время готовятся ограбить музей-заповедник "Херсонес Таврический" во временно оккупированном Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Российская Федерация
NEWS
Хранились ракеты и снаряды. Маляр рассказала об ударе ВСУ по складу в Макеевке
Хранились ракеты и снаряды. Маляр рассказала об ударе ВСУ по складу в Макеевке
DAILY
Александр Харченко: По Запорожской АЭС теоретически есть два больших негативных сценария
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Александр Харченко: По Запорожской АЭС теоретически есть два больших негативных сценария