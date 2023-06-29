Несмотря на санкции. СМИ установили, что в Берлине работает связанное с RT российское агентство

Агентство видеоматериала Ruptly, которое является дочерней компанией RT, продолжает работу в Берлине. Хотя в декабре прошлого года Европейский союз ввел санкции против руководящего холдинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Tagesspiegel .

Что известно о Ruptly

Агентство Ruptly было внесено в реестр фирм в Берлине в 2012 году. Оно на 100% принадлежит медиахолдингу "ТВ Новости", зарегистрированному в России как "автономная некоммерческая организация". Он является учредителем российского государственного пропагандистского телеканала RT.

Санкции против холдинга

Холдинг "ТВ новости" находится в санкционном списке Евросоюза с декабря 2022 года. ЕС считает, что он финансируется из госбюджета РФ и занимается распространением пропаганды. Также он искажает картину происходящего в Украине.

Российская пропаганда на Ruptly

СМИ установили, что Ruptly руководит то же лицо, что и немецкоязычным телеканалом RT DЕ, а именно: Динара Токтосумова. Ruptly поставляло видеоматериал не только другим российским государственным СМИ, но и иностранным медиакомпаниям, в частности из Бразилии, США, ОАЭ, Испании и Германии.

Ruptly в основном освещает антиправительственные выступления в европейских странах, акции против поставок оружия в Украину. Также Ruptly не употребляет слово "война" или "вторжение", а также всячески избегает освещения тем, когда президенту Украины Владимиру Зеленскому вручают награды.

После вторжения РФ в Украину многие сотрудники Ruptly в Берлине уволились. Однако руководство фирмы наняло новых работников.

Почему агентство продолжает работать несмотря на санкции

"Центр обеспечения выполнения санкций", который создали в Германии в начале этого года, должен следить за соблюдением санкций ЕС. Однако там не смогли предоставить комментарий, также без ответа оставили журналистов и в МИД Германии.

Санкции против российских медиа

С самого начала вторжения РФ страны Запада и Украина постепенно вводили санкции против российских пропагандистских телеканалов. Речь идет об акционерном обществе "Первый канал", Федеральном государственном унитарном предприятии "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" и открытом акционерном обществе "Телекомпания НТВ".

Эстония в апреле заблокировала еще 53 сайта, позволявших смотреть российские телеканалы в обход введенных санкций ЕС.

Также в Латвии запретили трансляцию 80 российских телеканалов, ранее не запрещенных.