Кремль планує змінити геополітичну систему і роз'єднати ЄС, - прем'єр Польщі 

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що нещодавні події підтверджують те, що Кремль та його союзники хочуть змінити геополітичну систему та роз'єднати Євросоюз. Він закликав НАТО прокинутися від "геополітичного сну", аби не допустити спроб РФ та Білорусі дестабілізувати регіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

За його словами, прикладом відповідних дій є нарощування російських військ біля України, різке зростання цін на газ та кризу на кордоні Польщі з Білоруссю.

"Погані речі можуть статися, наприклад, в Україні, або може виникнути ще одна величезна міграційна проблема для всієї Європи", - сказав Моравецький.

На його думку, "безпосереднім винуватцем" прикордонної кризи був лідер Білорусі Олександр Лукашенко, але він має "свого спонсора в Кремлі", маючи на увазі президента РФ Володимира Путіна.

"Ми повинні прокинутися від цього геополітичного сну. Нам слід спільно працювати над варіантами, як призвести до деескалації, впоратися з цими ризиками, і щось зробити, аби зменшити силу спроби Лукашенка та Путіна дестабілізувати цю частину світу", - резюмував Моравецький.