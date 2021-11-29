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Польща заявила про загрозу гібридних атак проти України

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Варшава, Понеділок 29 листопада 2021 17:14
Польща заявила про загрозу гібридних атак проти України Фото: міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський (rp.pl)
Автор: Сергей Новиков

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський вважає, що існує загроза гібридних атак проти України. Зокрема, з використанням нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВС.

Повідомляється, що сьогодні відбулася розмова міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського з польським колегою, який розповів про тимчасову деескалацію напруженості на кордоні з Білоруссю. А також про зміну тактики мігрантів, які намагаються прорватися через білорусько-польський кордон, штурмуючи його в різних місцях невеликими групами.

"При цьому Маріуш Каміньський вказав, що, за оцінками польської сторони, існує досить висока ймовірність гібридних атак і проти України, а також запевнив у готовності Польщі рішуче стояти на боці підтримки суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Монастирський підкреслив, що Україна усвідомлює всі можливі сценарії подальшого розвитку подій, щоб підірвати ситуацію всередині країни, а також якимось чином погіршити її відносини з Польщею та ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна направила 175 млн гривень на зміцнення кордону з Білоруссю, щоб запобігти напливу нелегальних мігрантів.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "З Білорусі з любов'ю. Як Україна готується зустрічати мігрантів".

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