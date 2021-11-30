Кремль планирует изменить геополитическую систему и разъединить ЕС, - премьер Польши 

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что недавние события подтверждают то, что Кремль и его союзники хотят изменить геополитическую систему и разъединить Евросоюз. Он призвал НАТО проснуться от "геополитического сна", чтобы не допустить попыток РФ и Беларуси дестабилизировать регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

По его словам, примером таких действий является наращивание российских войск возле Украины, резкий рост цен на газ и кризис на границе Польши с Беларусью.

"Плохие вещи могут произойти, например, в Украине, или может возникнуть еще одна огромная миграционная проблема для всей Европы", - сказал Моравецкий.

По его мнению, "непосредственным виновником" пограничного кризиса был лидер Беларуси Александр Лукашенко, но он имеет "своего спонсора в Кремле", имея в виду президента РФ Владимира Путина.

"Мы должны проснуться от этого геополитического сна. Нам необходимо совместно работать над вариантами, как привести к деэскалации, справиться с этими рисками и предпринять то, что снизит силу попытки Лукашенко и Путина дестабилизировать эту часть мира", - резюмировал Моравецкий.