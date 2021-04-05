Кремль про загострення на Донбасі: починаються малоконтрольовані перестрілки

Російська влада вважає, що загострення на Донбасі пов'язано з нібито "малоконтрольованими перестрілками". При цьому в черговий раз Москва звинувачує в ескалації українську сторону.

За його словами, українська сторона нібито не виконує свої зобов'язання за мінськими домовленостями, що ускладнює ситуацію на Донбасі.

"На жаль, домовленості не виконуються, раніше взяті на себе зобов'язання, у тому числі українською стороною. Фактично, малоконтрольовані перестрілки починаються", - сказав Пєсков.