Кремль назвав терміни зустрічі Путіна і Лукашенка

Президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін зустрінуться в найближчі два тижні. Лукашенко поїде в Москву.
Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс".
Однак, він каже, що ще узгоджуються терміни.
"Два президенти вчора домовилися, що це відбудеться в найближчі тижні. Відповідно, протягом пари тижнів зустріч відбудеться", - сказав Пєсков.
Про зустріч два президенти домовилися по телефону 30 серпня.
Нагадаємо, Російська Федерація підготувала силовиків на прохання на випадок загострення ситуації в Білорусі.
Раніше повідомлялося, що Лукашенко і Путін готові задіяти війська при загрозі із Заходу.
Зазначимо, президент Франції Еммануель Макрон виступив проти зовнішнього втручання у внутрішньополітичну кризу в Білорусі.