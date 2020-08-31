ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кремль назвал сроки встречи Путина и Лукашенко

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин встретятся в ближайшие две недели. Лукашенко поедет в Москву.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

Однако, он говорит, что сроки еще согласовываются.

"Два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель встреча точно состоится", - сказал Песков.

Самые читаемые новости

О встрече два президента договорились по телефону 30 августа.

Напомним, Российская Федерация подготовила силовиков по просьбе на случай обострения ситуации в Беларуси.

Ранее сообщалось, что Лукашенко и Путин готовы задействовать войска при угрозе с Запада.

Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон выступил против внешнего вмешательства во внутриполитический кризис в Беларуси.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ПутинАлександр Лукашенко