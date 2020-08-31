Кремль назвал сроки встречи Путина и Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин встретятся в ближайшие две недели. Лукашенко поедет в Москву.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".
Однако, он говорит, что сроки еще согласовываются.
"Два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель встреча точно состоится", - сказал Песков.
О встрече два президента договорились по телефону 30 августа.
Напомним, Российская Федерация подготовила силовиков по просьбе на случай обострения ситуации в Беларуси.
Ранее сообщалось, что Лукашенко и Путин готовы задействовать войска при угрозе с Запада.
Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон выступил против внешнего вмешательства во внутриполитический кризис в Беларуси.