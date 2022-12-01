Кремль пытается опорочить ВСУ через фейковые видео с пленными, - Минобороны

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Анну Маляр на брифинге .

"Кремлевские власти продолжают попытки нанести ущерб репутации украинских защитников и защитниц из-за якобы ненадлежащего обращения с военнопленными", - сказала она.

Так, время от времени появляются фейковые или срежиссированные видео о якобы неправомерном обращении украинских бойцов с военнопленными.

"Напомню, что российские солдаты пришли на нашу землю убивать, насиловать и грабить. Те из них, кто попав в плен, содержатся в надлежащих условиях в соответствии с нормами международного права. К ним обеспечивается доступ представителей международных организаций", - добавила Маляр.

Напомним, в ноябре появилось видео якобы сдачи россиян в плен, однако один из оккупантов вдруг начал стрелять в сторону ВСУ. После этого российские пропагандисты обвинили украинцев в якобы расстреле военнопленных, что являюется военным преступлением. При этом захватчики первыми открыли огонь и потеряли статус военнопленных.

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