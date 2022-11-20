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Россияне инсценировали сдачу в плен и открыли огонь по ВСУ в Луганской области

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Воскресенье 20 ноября 2022 15:04
Россияне инсценировали сдачу в плен и открыли огонь по ВСУ в Луганской области Фото: россияне инсценировали сдачу в плен и открыли огонь по ВСУ в Луганской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Луганской области российские оккупанты инсценировали сдачу в плен и совершили очередное военное преступление. Захватчики открыли огонь на поражение военных Вооруженных Сил Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Он отмечает, что в таком случае российские военнослужащие не могут считаться военнопленным, поскольку они ведут бой и совершают вероломство.

Лубинец подчеркнул, что ответный огонь не является военным преступлением. Напротив, желающие воспользоваться защитой международного права для убийства должны быть наказаны.

"Единственной причиной гибели российских военнослужащих на территории Украины является преступная политика Российской Федерации, которая начала необоснованную геноцидную войну против украинского народа", - написал он.

Отметим, что ранее в сеть попало видео, на котором видно, как россияне якобы сдаются в плен ВСУ. Однако один из захватчиков начал стрелять в сторону украинских военных.

После этого российские пропагандисты обвинили ВСУ в якобы расстреле военнопленных оккупантов, что является военным преступлением. При этом захватчики первыми открыли огонь и потеряли статус военнопленных.

Напомним, РФ перекидывает больше военных подразделений в Луганск. В области фиксируют случаи принудительного выселения гражданских для размещения захватчиков.

При этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что украинские защитники постоянно продвигаются вперед в Луганской области, несмотря на постоянное пополнение личного состава оккупантов.

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