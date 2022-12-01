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Кремль намагається зганьбити ЗСУ через фейкові відео з полоненими, - Міноборони

Новость на русском →
Четвер 01 грудня 2022 11:36
Кремль намагається зганьбити ЗСУ через фейкові відео з полоненими, - Міноборони Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (facebook.com/ganna_maliar)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія намагається зашкодити репутації українських військових шляхом публікації зрежисованих відео з нібито неналежним поводженням з полоненими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр на брифінгу.

"Кремлівська влада продовжує спроби завдати збитки репутації українських захисників і захисниць через нібито неналежне поводження з військовополоненими", - сказала вона.

Так, час від часу з'являються фейкові або зрежисовані відео про нібито неправомірне поводження українських бійців з військовополоненими.

"Нагадаю, що російські солдати прийшли на нашу землю вбивати, гвалтувати і грабувати. Ті з них, хто потрапив у полон, утримуються у належних умовах відповідно до норм міжнародного права. До них забезпечується доступ представників міжнародних організацій", - додала Маляр.

Нагадаємо, у листопаді з'явилося відео нібито здачі росіян у полон, проте один із окупантів раптом почав стріляти у бік ЗСУ. Після цього російські пропагандисти звинуватили українців у нібито розстрілі військовополонених, що є воєнним злочином. При цьому загарбники перші відкрили вогонь і втратили статус військовополонених.

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