Кремль намагається зганьбити ЗСУ через фейкові відео з полоненими, - Міноборони

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр на брифінгу .

"Кремлівська влада продовжує спроби завдати збитки репутації українських захисників і захисниць через нібито неналежне поводження з військовополоненими", - сказала вона.

Так, час від часу з'являються фейкові або зрежисовані відео про нібито неправомірне поводження українських бійців з військовополоненими.

"Нагадаю, що російські солдати прийшли на нашу землю вбивати, гвалтувати і грабувати. Ті з них, хто потрапив у полон, утримуються у належних умовах відповідно до норм міжнародного права. До них забезпечується доступ представників міжнародних організацій", - додала Маляр.

Нагадаємо, у листопаді з'явилося відео нібито здачі росіян у полон, проте один із окупантів раптом почав стріляти у бік ЗСУ. Після цього російські пропагандисти звинуватили українців у нібито розстрілі військовополонених, що є воєнним злочином. При цьому загарбники перші відкрили вогонь і втратили статус військовополонених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.