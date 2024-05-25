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Кремль пытается завоевать Украину, чтобы использовать ее потенциал в войне с НАТО, - ISW

Суббота 25 мая 2024 07:16
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Кремль пытается завоевать Украину, чтобы использовать ее потенциал в войне с НАТО, - ISW Фото: Россия хочет использовать потенциал Украины для масштабной войны с НАТО (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российская Федерация готовится к вероятной войне с Североатлантическим союзом (НАТО) и пытается завоевать Украину, чтобы использовать ее ресурсный потенциал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете отмечается, что Кремль будет рассматривать все, кроме капитуляции Украины, как экзистенциальную угрозу для способности России вести войну с Альянсом.

Также российские военные лидеры, которые планируют войну против НАТО, должны будут предположить, что Украина может вступить в такую войну от имени Союза, независимо от статуса членства Украины в Альянсе.

Аналитики ISW полагают, что фронт с НАТО вдоль всей западной границы России с Европой, ставит перед российскими военными серьезные вызовы. Однако поражение Украины позволило бы агрессору развернуть силы вдоль всего восточного фланга Европы от Черного моря до Финляндии.

"Победа в Украине не только устранила бы угрозу Украины как потенциального противника во время возможной войны с НАТО, но и обеспечила бы Россию дополнительными ресурсами и людьми, необходимыми для широкомасштабной конфронтации с Альянсом", - говорится в отчете ISW.

Отмечается, что независимо от того, как победа России разделит Украину между российской аннексией и подконтрольном Кремлю марионеточным государством, которое станет следствием желаемой для Путина смены режима, Россия получит доступ к миллионам людей, которых она сможет принудить к военной службе, а также к большей части ресурсов и промышленного потенциала Украины.

"Поэтому Путин и Кремль, вероятно, рассматривают победу в Украине как предпосылку для ведения войны с НАТО. А любое прекращение огня или урегулирование путем переговоров, не предусматривающее полной капитуляции Украины, - как временную паузу в их усилиях по уничтожению независимого украинского государства", - отмечается в отчете ISW.

Угроза войны России с НАТО

В последние месяцы в Европе активизировались разговоры о вероятном вторжении и войне России со странами НАТО. В Германии оценили период подготовки РФ к такой войне в шесть лет.

Президент Владимир Зеленский заявлял о высоком риске войны России со странами Балтии и подчеркнул, что риск противостояния резко возрастет, если Украина не устоит.

Во Франции не видят реальной угрозы для вторжения России в страны НАТО. В то же время там убеждены, что Европа должна готовиться к такому сценарию событий.

Между тем аналитики ISW считают, что Россия пытается добиться прекращения огня и использовать его для дальнейшего наступления на Украину и уничтожения ее государственности.

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