В ISW объяснили, зачем Путин заговорил о мирных переговорах и прекращении огня
Российская Федерация использует любое прекращение огня для подготовки к будущим наступательным операциям в Украине и новым попыткам уничтожить ее государственность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В отчете напомнили, что военная интервенция России в Крыму и на Донбассе в 2014 году нарушила многочисленные международные обязательства России по уважению суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, Кремль нарушил признание Украины, как независимого государства в 1991 году и Будапештский меморандум 1994 года, в котором РФ обязалась не подрывать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Учитывая этот исторический опыт, отмечают в ISW, нет никаких оснований считать, что Москва будет уважать любое новое соглашение, которое обязывает РФ не нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Прекращение огня дало бы России возможность восстановить деградировавшие силы, отвлечь человеческие ресурсы на широкомасштабную экспансию и реформы вместо того, чтобы вести боевые действия в Украине. Это позволило бы России продолжить мобилизацию своей оборонно-промышленной базы без ограничений, связанных с насущными оперативными потребностями в Украине", - говорится в отчете.
В Институте изучения войны также считают, что Кремль может использовать прекращение огня для подготовки более пригодных для проведения следующей серии наступательных операций сил, которые используют для изменения режима, демилитаризации и завоевания Украины.
Прекращение огня, безусловно, предоставило бы Украине собственные возможности для решения вопросов формирования Вооруженных сил и развития оборонной промышленности. Но в Кремле небезосновательно ожидают, что замороженный фронт сделает поддержку Украины менее насущной и важной для Запада и позволит России опередить Украину в подготовке к возобновлению боевых действий.
Миротворческая риторика Путина
25 мая агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что российский диктатор Владимир Путин готов вести переговоры с Украиной о прекращении огня в обмен на признание оккупированных территорий под контролем Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что такая риторика Путина вызвана его опасениями достижений Саммита мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.
В Офисе президента ожидают, что в Саммите примут участие более 100 стран и эта встреча станет мощным сигналом поддержки независимости и территориальной целостности страны.
Подробнее о темах, которые планируют обсуждаться на Саммите мира - читайте в материале РБК-Украина.
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