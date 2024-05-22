Есть ли угроза вторжения РФ в страны НАТО: ответ французского депутата

Во Франции не видят реальной угрозы для вторжения РФ в страны НАТО. В то же время, Европа должна подготовиться.

"Еще нет. Это кажется чем-то далеким. Но если оглянуться назад, я имею в виду Грузию, Сирию, Молдову, Украину, то видна четкая линия. Но даже страны Балтии - для Франции это далековато. Дальше, чем Германия, - это далеко", - объяснил он.

В то же время депутат рассматривает Россию как империю, с империалистическим подходом, и, очевидно, что, по его словам, россияне считают страны Балтии частью России.

"И я вижу, что Россия переходит к военной экономике, реорганизует свою армию и готовится к следующему шагу. Если они выиграют или одержат половинчатую победу в Украине, то, очевидно, следующим шагом может стать Молдова. Возможно, не через год, а в течение 5 или 10 лет", - уточнил Байю.

Он уверен, что Европа должна подготовиться, потому что Путин всегда проверял реакцию.

"Донбасс. Что происходит? Ну, не так уж и много. Значит, пойдем дальше. И большим испытанием является угроза для стран Балтии. Чем отвечает Европа? Мы не хотим экспериментировать. Вот почему это экзистенциальный вопрос для Европы. И я не вижу никакого будущего для Франции за пределами Европы, или если Европа рухнет. Мы не хотим отвечать на этот вопрос, и лучший способ не отвечать на него - поддержать полную победу Украины", - считает депутат.

Угроза войны РФ со странами НАТО

Отметим, в последнее время, в Европе все чаще обсуждают возможное противостояние РФ со странами НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что война России с НАТО возможна, под угрозой могут оказаться балтийские страны. Причем, противостояние возможно, если Украина не устоит.

Отметим, что немецкие аналитики спрогнозировали, что главе Кремля Владимиру Путину может хватить до шести лет, чтобы восстановить армию и напасть на НАТО.

О том, почему Североатлантический альянс заинтересован в скорейшем вступлении Украины и почему уступки России со стороны Запада только увеличивают риски в мире - читайте в колонке.