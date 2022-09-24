Кремль не может создать мобилизационный резерв даже низкого качества, - ISW

Крайне националистическое и провоенное сообщество блогеров призывает Кремль быстро решить эти мобилизационные вопросы, но он вряд ли сможет удовлетворить их требования, отмечают аналитики.

Расхождения с указом о мобилизации и с заявлениями президента РФ Владимира Путина о категориях мужчин, освобождаемых от мобилизации, также вызывают гнев и недоверие к самому Кремлю.

Несопоставимые процессы мобилизации в разных регионах могут усугубить социальную напряженность в России.

Ключевые выводы аналитиков ISW

















Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Кремля Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать 300 тысяч резервистов.

Тем временем власть РФ также предложила расширить список военнообязанных мигрантами, имеющих российское гражданство менее 10 лет.

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