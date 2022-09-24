RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кремль не может создать мобилизационный резерв даже низкого качества, - ISW

Фото: Кремль не сможет создать мобилизационный резерв даже низкого качества (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российская мобилизационная система изо всех сил пытается выполнить задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным, и, скорее всего, не сможет создать мобилизованные резервные силы даже низкого качества, если Кремль не сможет быстро решить фундаментальные и системные проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Крайне националистическое и провоенное сообщество блогеров призывает Кремль быстро решить эти мобилизационные вопросы, но он вряд ли сможет удовлетворить их требования, отмечают аналитики.

Расхождения с указом о мобилизации и с заявлениями президента РФ Владимира Путина о категориях мужчин, освобождаемых от мобилизации, также вызывают гнев и недоверие к самому Кремлю.

Несопоставимые процессы мобилизации в разных регионах могут усугубить социальную напряженность в России.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Кремля Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать 300 тысяч резервистов.

Тем временем власть РФ также предложила расширить список военнообязанных мигрантами, имеющих российское гражданство менее 10 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в России