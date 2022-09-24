Кремль не может создать мобилизационный резерв даже низкого качества, - ISW

Российская мобилизационная система изо всех сил пытается выполнить задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным, и, скорее всего, не сможет создать мобилизованные резервные силы даже низкого качества, если Кремль не сможет быстро решить фундаментальные и системные проблемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Крайне националистическое и провоенное сообщество блогеров призывает Кремль быстро решить эти мобилизационные вопросы, но он вряд ли сможет удовлетворить их требования, отмечают аналитики.
Расхождения с указом о мобилизации и с заявлениями президента РФ Владимира Путина о категориях мужчин, освобождаемых от мобилизации, также вызывают гнев и недоверие к самому Кремлю.
Несопоставимые процессы мобилизации в разных регионах могут усугубить социальную напряженность в России.
Ключевые выводы аналитиков ISW
Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Кремля Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать 300 тысяч резервистов.
Тем временем власть РФ также предложила расширить список военнообязанных мигрантами, имеющих российское гражданство менее 10 лет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.