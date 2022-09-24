Кремль не може створити мобілізаційний резерв навіть низької якості, - ISW

Вкрай націоналістична та провоєнна спільнота блогерів закликає Кремль швидко розв'язувати мобілізаційні питання, але він навряд чи зможе задовольнити їхні вимоги, зазначають аналітики.

Розбіжності з указом про мобілізацію та із заявами президента РФ Володимира Путіна про категорії чоловіків, що звільняються від мобілізації, також викликають гнів та недовіру до самого Кремля.

Непорівнянні процеси мобілізації у різних регіонах можуть посилити соціальну напруженість у Росії.

Ключові висновки аналітиків ISW