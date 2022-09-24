Кремль не може створити мобілізаційний резерв навіть низької якості, - ISW

Російська мобілізаційна система щосили намагається виконати завдання, поставлене президентом Володимиром Путіним, і, швидше за все, не зможе створити мобілізовані резервні сили навіть низької якості, якщо Кремль не зможе швидко вирішити фундаментальні та системні проблеми.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Вкрай націоналістична та провоєнна спільнота блогерів закликає Кремль швидко розв'язувати мобілізаційні питання, але він навряд чи зможе задовольнити їхні вимоги, зазначають аналітики.
Розбіжності з указом про мобілізацію та із заявами президента РФ Володимира Путіна про категорії чоловіків, що звільняються від мобілізації, також викликають гнів та недовіру до самого Кремля.
Непорівнянні процеси мобілізації у різних регіонах можуть посилити соціальну напруженість у Росії.
Ключові висновки аналітиків ISW
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.
Тим часом влада РФ також запропонувала розширити список військовозобов'язаних мігрантами, які мають російське громадянство менш як 10 років.
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