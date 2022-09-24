Кремль не может создать мобилизационный резерв даже низкого качества, - ISW

Российская мобилизационная система изо всех сил пытается выполнить задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным, и, скорее всего, не сможет создать мобилизованные резервные силы даже низкого качества, если Кремль не сможет быстро решить фундаментальные и системные проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Крайне националистическое и провоенное сообщество блогеров призывает Кремль быстро решить эти мобилизационные вопросы, но он вряд ли сможет удовлетворить их требования, отмечают аналитики.

Расхождения с указом о мобилизации и с заявлениями президента РФ Владимира Путина о категориях мужчин, освобождаемых от мобилизации, также вызывают гнев и недоверие к самому Кремлю.

Несопоставимые процессы мобилизации в разных регионах могут усугубить социальную напряженность в России.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Российские усилия по частичной мобилизации в первые дни страдают от серьезных и системных проблем.

Протесты, нападения на призывные пункты и акты вандализма произошли по всей России в первые 48 часов после объявления частичной мобилизации.

Украинские силы продолжали наступление севернее и северо-западнее Лимана.

Украинские силы продолжили кампанию по перехвату в Херсонской области и сохраняли оперативное молчание относительно продвижения украинцев на оси.

Российские силы продолжали безуспешно атаковать район Бахмута и северо-западнее Донецка.

Сообщается, что украинские силы сбили беспилотник иранского производства Mohajer-6 в неустановленном районе Черного моря, вероятно, недалеко от Одессы.

Российские оккупационные власти начали период голосования на своих фиктивных "референдумах" об аннексии 23 сентября с открытого принуждения и фальсификации данных о явке.

Российские оккупационные власти оставались в состоянии повышенной готовности, чтобы предотвратить нападения партизан.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Кремля Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать 300 тысяч резервистов.

Тем временем власть РФ также предложила расширить список военнообязанных мигрантами, имеющих российское гражданство менее 10 лет.

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