Кремль не може створити мобілізаційний резерв навіть низької якості, - ISW

Фото: Кремль не зможе створити мобілізаційний резерв навіть низької якості (Getty Images)

Російська мобілізаційна система щосили намагається виконати завдання, поставлене президентом Володимиром Путіним, і, швидше за все, не зможе створити мобілізовані резервні сили навіть низької якості, якщо Кремль не зможе швидко вирішити фундаментальні та системні проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).