Кремль хочет мобилизовать более 1 млн россиян. В приоритете крестьяне, - "Медуза"

Российская Федерация планирует привлечь к войне против Украины 1,2 млн. россиян. Больше всего мобилизуют именно крестьян.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Медуза ".
Согласно данным источника издания, близкого к руководству Москвы, Россия планирует мобилизовать в столице Москвы до 16 тысяч человек. Эту же информацию подтвердил источник, близкий к одному из федеральных министерств. Тем временем в Петербурге на войну заберут около 3,2 тысячи россиян.
Из областных центров, вероятно, будут набирать по минимуму. В то же время, больше всего мобилизуют людей именно из сельских районов, поскольку там "нет СМИ, оппозиции и больше поддержка войны".
Между тем как отмечает другое российское издание "TACC", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает информацию о мобилизации 1,2 млн человек.
"Сообщение о планах призвать 1,2 млн россиян в рамках частичной мобилизации - тоже ложь", - заявил Песков.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Кремля Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать 300 тысяч резервистов.
В Совете при президенте России также предложили расширить список военнообязанных мигрантами, имеющих российское гражданство менее 10 лет.
Тем временем в Генштабе Украины отметили, что Кремль был вынужден поспешно объявить мобилизацию из-за угрозы режиму президента России Владимира Путина.
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