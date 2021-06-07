Кремль про форму збірної України: треба дочекатися офіційної реакції УЄФА

Зокрема, він запропонував дочекатися офіційної реакції Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

"Поки ми не маємо реакції ніякої. Якесь джерело - навряд чи можна якось зорієнтуватися по зливах від джерела. Давайте дочекаємося якоїсь офіційної реакції", - сказав Пєсков.

Зазначимо, раніше в прес-службі УЄФА заявили, що форма української футбольної збірної, на яку нанесено гасло "Слава Україні! Героям слава!" і контур України з окупованим Кримом затверджена відповідно до застосовних правил щодо екіпіровки.