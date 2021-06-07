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Кремль о форме сборной Украины: нужно дождаться официальной реакции УЕФА

Автор: РБК-Украина

В российском Кремле пока не хотят комментировать форму сборной Украины по футболу, с которой она поедет на Евро-2020. До этого российских политиков возмутило, что на футболке размещены контуры Украины с оккупированным Крымом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В частности, он предложил дождаться официальной реакции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Пока мы не имеем реакции никакой. Какой-то источник - вряд ли можно как-то сориентироваться по сливам от источника. Давайте дождемся какой-то официальной реакции", - сказал Песков.

Отметим, ранее в пресс-службе УЕФА заявили, что форма украинской футбольной сборной, на которую нанесен лозунг "Слава Украине! Героям слава!" и контур Украины с оккупированным Крымом утверждена в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки.

Напомним, вчера презентовали обновленную форму сборной Украины. На передней части футболки изображена территория страны с гербом Украины, на задней стороне нанесено приветствие "Слава Украине", а на воротничках изнутри ответ на него "Героям слава".

Ранее также РБК-Украина писало, кого из украинских футболистов включили в заявку и есть ли у Украины шансы сыграть сильно на турнире.

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