Кремль боится "героев" войны: социологи выяснят, готовы ли за них голосовать, - ЦПД

Российские социологи выяснят, готовы ли избиратели голосовать за участников войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины.

На фоне подготовки к выборам в Госдуму в 2026 году кремль усомнился, готовы ли россияне голосовать за участников войны против Украины, считают аналитики ЦПИ.

Поэтому социологи должны выяснить, не оттолкнет ли избирателей большое количество участников войны в партийных списках.

В то же время, сообщают в ЦПИ, в России продолжается героизация участников так называемой "СВО".

В 2026 году около 70-80 таких "героев" должны попасть в Государственную думу. Формально - чтобы "обновить депутатский корпус", фактически - чтобы удержать под контролем тех, кто может стать угрозой режиму после возвращения с фронта, утверждают в ЦПИ.

Кроме того, отмечают в центре, это должно стать наглядным примером "социального лифта" для участников войны против Украины.

"В Москве хорошо понимают: "ветераны" - не романтизированные герои, а люди с оружием, в частности, бывшие заключенные, которые могут стать катализатором роста преступности, социальной напряженности и политической дестабилизации, и представлять прямую угрозу для стабильности путинского режима", - говорится в сообщении ЦПИ.

Таким образом, российские власти рассчитывают, что получив депутатские мандаты, участники войны будут лояльными к ней и станут коммуникаторами с военными, когда те начнут массово возвращаться с фронта.

В центре также отмечают, что многие "ветераны" являются фейковыми и никогда не участвовали в боевых действиях, зато создают иллюзию массовости боевого участия и мобилизации.