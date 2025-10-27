Кремль боится "героев" войны: социологи выяснят, готовы ли за них голосовать, - ЦПД
Российские социологи выяснят, готовы ли избиратели голосовать за участников войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины.
На фоне подготовки к выборам в Госдуму в 2026 году кремль усомнился, готовы ли россияне голосовать за участников войны против Украины, считают аналитики ЦПИ.
Поэтому социологи должны выяснить, не оттолкнет ли избирателей большое количество участников войны в партийных списках.
В то же время, сообщают в ЦПИ, в России продолжается героизация участников так называемой "СВО".
В 2026 году около 70-80 таких "героев" должны попасть в Государственную думу. Формально - чтобы "обновить депутатский корпус", фактически - чтобы удержать под контролем тех, кто может стать угрозой режиму после возвращения с фронта, утверждают в ЦПИ.
Кроме того, отмечают в центре, это должно стать наглядным примером "социального лифта" для участников войны против Украины.
"В Москве хорошо понимают: "ветераны" - не романтизированные герои, а люди с оружием, в частности, бывшие заключенные, которые могут стать катализатором роста преступности, социальной напряженности и политической дестабилизации, и представлять прямую угрозу для стабильности путинского режима", - говорится в сообщении ЦПИ.
Таким образом, российские власти рассчитывают, что получив депутатские мандаты, участники войны будут лояльными к ней и станут коммуникаторами с военными, когда те начнут массово возвращаться с фронта.
В центре также отмечают, что многие "ветераны" являются фейковыми и никогда не участвовали в боевых действиях, зато создают иллюзию массовости боевого участия и мобилизации.
Белорусы, которые воюют за Россию против Украины
Ранее РБК-Украина писало о том, что в сети появился список имен тех белорусов, которые могут воевать на стороне России.
Однако этот список может быть не полным, ведь некоторые граждане Беларуси также имеют российский паспорт и не учитываются как "легионеры".
При этом, если для наемников из других стран в армии РФ ключевой мотивационной составляющей являются деньги, то для граждан Беларуси - идеология. Ведь белорусское и российское общество существуют в едином информационном пространстве. Именно поэтому белорусы "охотно верят в сказки пропагандистов о "нацистах в Украине" и воюют за "общее советское прошлое".
Мобилизация в РФ
Также в ЦПИ объяснили, почему Россия объявила самый большой военный призыв весной 2025 года: наращивание численности армии свидетельствует о намерениях Кремля продолжать боевые действия, несмотря на официальные заявления о готовности к переговорам.
Россия активно привлекает заключенных к войне против Украины, начиная с первого года вторжения. Сначала этот процесс организовывал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, но после его смерти Росгвардия начала вербовать бывших вагнеровцев для усиления контроля.
Минобороны РФ также привлекает женщин из тюрем, используя их в качестве штурмовиков и снайперов, а недавно Госдума разрешила осужденным за изнасилование подписывать контракты, чтобы участвовать в войне против Украины.