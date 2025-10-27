Кремль боїться "героїв" війни: соціологи з’ясують, чи готові за них голосувати, - ЦПД

Російські соціологи з'ясують, чи готові виборці голосувати за учасників війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України.

На тлі підготовки до виборів до Держдуми у 2026 році кремль засумнівався, чи готові росіяни голосувати за учасників війни проти України, вважають аналітики ЦПД.

Тому соціологи мають з’ясувати, чи не відштовхне виборців велика кількість учасників війни в партійних списках.

Водночас, повідомляють у ЦПД, в Росії продовжується героїзація учасників так званої "СВО".

У 2026 році близько 70-80 таких "героїв" мають потрапити в Державну думу. Формально - щоб "оновити депутатський корпус", фактично - щоб утримати під контролем тих, хто може стати загрозою режиму після повернення з фронту, стрерджують у ЦПД.

Крім того, зазначають у центрі, це має стати наочним прикладом "соціального ліфту" для учасників війни проти України.

"У Москві добре розуміють: "ветерани" - не романтизовані герої, а люди зі зброєю, зокрема, колишні ув’язнені, які можуть стати каталізатором зростання злочинності, соціальної напруженості й політичної дестабілізації, і становити пряму загрозу для стабільності путінського режиму", - ідеться у повідомленні ЦПД.

Отже, російська влада розраховує, що отримавши депутатські мандати, учасники війни будуть лояльними до неї і стануть комунікаторами з військовими, коли ті почнуть масово повертатися з фронту.

У центрі також зауважують, що багато "ветеранів" є фейковими і ніколи не брали участі в бойових діях, натомість створюють ілюзію масовості бойової участі та мобілізації.