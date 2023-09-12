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Росгвардия может вербовать бывших заключенных из ЧВК "Вагнера", - ISW

Вторник 12 сентября 2023 05:48
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Росгвардия может вербовать бывших заключенных из ЧВК "Вагнера", - ISW Фото: бывших заключенных из "Вагнера" вербуют в Росгвардию (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Росгвардия вербует бывших узников, служивших в ЧВК "Вагнера", чтобы покорить остатки наемников и усилить свою роль как внутреннего органа безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) и российское издание iStories .

Издание передает слова родственников заключенных, утверждающих, что некоторые из них пригласили служить в Росгвардии после прохождения серии тестов и аттестации. Кроме этого, им необходимо предоставить документы об официальном помиловании и подписание контрактов с "Вагнером". Отмечается, что не все желающие смогли пройти проверку.

При этом бывших заключенных берут исключительно "не на руководящие должности, и даже не в средний офицерский состав". А один из военнослужащих Росгвардии рассказал, что его подразделение отправило бывших "вагнеровцев" охранять объекты на оккупированных территориях Украины.

"Возможна активная вербовка Росгвардией бывших бойцов "Вагнера" заслуживает внимания на фоне недавних усилий российского руководства усилить роль Росгвардии как внутреннего органа безопасности после вооруженного восстания Пригожина", - пишет ISW.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного бунта вожака ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть его боевиков отправили в Беларусь. Польша и Литва заявляли, что наемники могут проводить провокации на границе стран НАТО.

А недавно самолет с Пригожиным на борту разбился в России. Следственный комитет РФ подтвердил его смерть. Однако, по словам самопровозглашенного белорусского диктатора Александра Лукашенко, наемники останутся в Беларуси. Там им предложили присоединиться к местному ЧВК "ГардСервис".

Позже стало известно, что политическое руководство России хочет до середины сентября отправить большую часть наемников ЧВК "Вагнера" в Африку.

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