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Кремль анонсував зустріч Путіна з Лукашенком

Автор: Дмитро Левицький

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков анонсував зустріч президента Росії Володимира Путіна з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Коли відбудеться ця зустріч, поки не відомо.

Про це повідомило російське агентство "РИА Новости".

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За словами Пєскова, про дату зустрічі Путіна з Лукашенком буде повідомлено своєчасно.

"Терміни повідомимо своєчасно. Зустріч готується", - сказав він.

Де відбудеться зустріч, прес-секретар російського президента також не розповів.

Востаннє Путін та Лукашенко зустрічалися 14 вересня минулого року в резиденції російського президента в Сочі. Це був перший закордонний візит Лукашенка після його нібито перемоги на виборах президента.

Нагадаємо, тоді Лукашенко домовився з Путіним про надання Білорусі півторамільярдного кредиту.

Крім того, у Сочі відбулася чотирьохгодинна закрита розмова Лукашенка з Путіним. Сторони обговорювали питання двосторонніх відносин та ситуацію в регіоні.

Додамо, Лукашенко говорив, що вважає Путіна своїм другом. Він наголошував, що не відчуває такого до українського президента Володимира Зеленського.

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