Кремль анонсировал встречу Путина с Лукашенко

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу президента России Владимира Путина с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Когда состоится эта встреча, пока не известно.

Об этом сообщил российское агентство "РИА Новости" .

В последний раз Путин и Лукашенко встречались 14 сентября прошлого года в резиденции российского президента в Сочи. Это был первый зарубежный визит Лукашенко после его якобы победы на выборах президента.

Где состоится встреча, пресс-секретарь российского президента также не рассказал.

"Сроки сообщим своевременно. Встреча готовится", - сказал он.

По словам Пескова, о дате встречи Путина с Лукашенко будет сообщено своевременно.

Напомним, тогда Лукашенко договорился с Путиным о предоставлении Беларуси полуторамиллиардного кредита.

Кроме того, в Сочи состоялся четырехчасовой закрытый разговор Лукашенко с Путиным. Стороны обсуждали вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе.

Добавим, Лукашенко говорил, что считает Путина своим другом. Он отмечал, что не испытывает такого к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.