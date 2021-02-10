Кремль анонсировал встречу Путина с Лукашенко

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу президента России Владимира Путина с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Когда состоится эта встреча, пока не известно.
Об этом сообщил российское агентство "РИА Новости".
По словам Пескова, о дате встречи Путина с Лукашенко будет сообщено своевременно.
"Сроки сообщим своевременно. Встреча готовится", - сказал он.
Где состоится встреча, пресс-секретарь российского президента также не рассказал.
В последний раз Путин и Лукашенко встречались 14 сентября прошлого года в резиденции российского президента в Сочи. Это был первый зарубежный визит Лукашенко после его якобы победы на выборах президента.
Напомним, тогда Лукашенко договорился с Путиным о предоставлении Беларуси полуторамиллиардного кредита.
Кроме того, в Сочи состоялся четырехчасовой закрытый разговор Лукашенко с Путиным. Стороны обсуждали вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе.
Добавим, Лукашенко говорил, что считает Путина своим другом. Он отмечал, что не испытывает такого к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.