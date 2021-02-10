UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кремль анонсировал встречу Путина с Лукашенко

Автор: Дмитрий Левицкий

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу президента России Владимира Путина с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Когда состоится эта встреча, пока не известно.

Об этом сообщил российское агентство "РИА Новости".

Популярные новости
Украина будет снимать ограничения для привившихся от COVID, - Зеленский 08 февраля 2021
У Путина ответили Зеленскому по "Спутнику V": другим больше достанется 09 февраля 2021
Кравчук: перемирия на Донбассе больше нет, Россия действует "дерзко и открыто" 09 февраля 2021
БТР и самолеты: ВСУ получат военной продукции на свыше 10 млрд гривен 09 февраля 2021
Германия, Швеция и Польша зеркально выcлали российских дипломатов 08 февраля 2021
Тимошенко - единственный кандидат в премьер-министры с конкретной программой, - эксперт 08 февраля 2021
У Путина назвали Украину частью "русского мира" 08 февраля 2021
Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной 09 февраля 2021
Восстановление полной мобильности и безвиза станет серьезным вызовом, - Кулеба 08 февраля 2021
Кулеба резко отреагировал на заявление Кремля о "русском мире" в Украине 09 февраля 2021

По словам Пескова, о дате встречи Путина с Лукашенко будет сообщено своевременно.

"Сроки сообщим своевременно. Встреча готовится", - сказал он.

Где состоится встреча, пресс-секретарь российского президента также не рассказал.

В последний раз Путин и Лукашенко встречались 14 сентября прошлого года в резиденции российского президента в Сочи. Это был первый зарубежный визит Лукашенко после его якобы победы на выборах президента.

Напомним, тогда Лукашенко договорился с Путиным о предоставлении Беларуси полуторамиллиардного кредита.

Кроме того, в Сочи состоялся четырехчасовой закрытый разговор Лукашенко с Путиным. Стороны обсуждали вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе.

Добавим, Лукашенко говорил, что считает Путина своим другом. Он отмечал, что не испытывает такого к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Александр ЛукашенкоВладимир Путинвстреча
Читайте также
Кулеба резко отреагировал на заявление Кремля о "русском мире" в Украине
У Путина отреагировали на новые протесты в России: в "кошки-мышки" играть не будем
Прогноз погоды