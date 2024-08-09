Основное внимание российских войск сосредоточено в центральной части Донецкой области, где недавние успехи привели к тому, что город Покровск оказался примерно в 16 км от нынешней линии фронта.

Покровск является ключевым логистическим узлом, поддерживающим украинские операции в этом регионе.

Кроме того, Россия продолжает укреплять позиции в оспариваемом городе Нью-Йорк, что угрожает соседнему городу Торецк.

Британская разведка считает, что российские войска продолжают полагаться на дорогостоящие наступления с использованием пехоты для постепенного продвижения на украинскую территорию.