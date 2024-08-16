Оккупанты продолжают активно атаковать в Украине, за сутки 111 боевых столкновений, - Генштаб

По состоянию на 22:00 15 августа в течение суток на фронте произошло 111 боевых столкновений, часть из них продолжается до сих пор. Горячее всего – на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство Генштаба.

По уточненной информации, на Харьковском направлении враг пять раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Липцев и Волчанска. Две атаки отбиты, три – продолжаются.

На Купянском направлении произошло 12 боевых столкновений у Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Андреевки, Берестового и Кругляковки. Девять столкновений завершено, три – еще продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики шесть раз атаковали позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки и Тернов. Наши защитники отбили четыре атаки, две – продолжаются.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли отражали девять вражеских штурмов в районах Верхнекаменского, Белогоровки и Переездного. В настоящее время продолжаются четыре боестолкновения.

На Краматорском направлении шли три боя близ Часова Яра, один из которых до сих пор продолжается.

На Торецком направлении, по уточненной информации, россияне 14 раз атаковали украинские войска у Торецка и Нью-Йорка. Успеха не имели.

На Покровском направлении с начала этих суток шло 39 боев неподалеку от населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новоторецкое, Николаевка, Новогродовка, Новожеланное, Нудное, Птича. Силы обороны отразили 27 атак, 12 – еще продолжаются.

15 августа на этом направлении было обезврежено 335 оккупантов, 118 из них - безвозвратно. Также уничтожены две единицы БМ-21 "Град", три бронетранспортера, три БПЛА, семь единиц автотранспорта и одна единица спецтехники. Кроме этого, повреждены две РСЗО, две боевые бронированные машины, бронетранспортер, две артиллерийские системы и три единицы автотранспорта.

На Кураховском направлении враг 10 раз атаковал наши позиции вблизи Георгиевки, Красногоровки и Константиновки. Восемь боеприкосновений завершено, два – продолжаются.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оба вражеских штурма позиций наших подразделений вблизи Ровнополья и Малой Токмачки не имели успеха.

На Приднепровском направлении враг также потерпел поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на левобережье Днепра.

В других направлениях ситуация без изменений.